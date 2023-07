NBA : Les Lakers de LeBron James peuvent-ils lutter pour le titre ?

Florian Barré

Depuis le début de la Free Agency, les Lakers se montrent actifs et réalisent bon nombre de gros coups. L’objectif est clair : avoir un roster assez compétitif afin de prétendre très sérieusement au titre NBA pour ce qui sera sans doute la dernière saison de LeBron James à Los Angeles. Pour l’heure, beaucoup de suiveurs s’accordent en effet à dire que c’est bien la franchise californienne qui réalise les meilleurs trades.

Avec 7 moves depuis le départ de la Free Agency, y compris 4 nouveaux joueurs, les Lakers n’ont pas chômé afin de se renforcer. En prolongeant les joueurs clés et en signant des joueurs prometteurs, le GM Rob Pelinka montre clairement à ses concurrents qu’il compte ramener un 18e trophée NBA à la maison en juin prochain. Après les retours de D’Angelo Russell et Rui Hachimura, c’est Austin Reaves qui a rempilé en Californie. L’arrière paraphe même un contrat extrêmement intéressant de 56 millions de dollars sur quatre ans. Une somme bien plus basse qu’on aurait pu l’imaginer mais qui témoigne des ambitions de l’arrière de 25 ans.

NBA : Mauvaise nouvelle pour Damian Lillard https://t.co/9DEAujTDMA pic.twitter.com/DzW23v3uEI — le10sport (@le10sport) July 3, 2023

Gabe Vincent, le gros coup des Lakers

Du côté des recrues, les Lakers ont réussi à attirer Taurean Prince, Cam Reddish et Jaxson Hayes. Mais le gros coup reste sans aucun doute le recrutement de Gabe Vincent pour 33M$ sur trois ans. Cette arrivée signifie sans doute que Dennis Schröder ne reviendra pas. Mais au change, LA gagne en qualité, surtout au vu des derniers playoffs de l’ancien meneur du Heat (12.7 points et 3.5 passes en moyenne à 40.2% aux tirs et 37.8% à 3-pts en 22 matchs). Reste à voir qui de Vincent ou D-Lo sera le sixième homme de Darvin Ham la saison prochaine. « Les lineups projetées sont assez fluides pour le moment. Le favori à l’heure actuelle pour commencer les matchs en tant que meneur est D’Angelo Russell, mais Gabe Vincent pourrait gagner cette place s’il réussit à le surpasser lors du camp d’entraînement, comme des sources ont pu le confirmer à The Athletic. » a balancé le journaliste Jovan Buha.

Un autre joueur arrive ?