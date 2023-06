NBA : LeBron James en colère

Florian Barré

Alors que les Nuggets ont relativement peu apprécié le traitement médiatique qui leur était réservé lors de la finale de Conférence Ouest contre les Los Angeles Lakers, Mike Malone s’est permis d’envoyer une pique à LeBron James après avoir été sacré champion NBA. Encore aujourd’hui, le King a la remarque du coach de Denver en travers de la gorge et compte bien se venger comme il se doit la saison prochaine.

Malgré le sweep (4-0) réalisé par les hommes de Michael Malone, les Lakers ont concentré toutes les discussions lors des finales de conférence NBA. Une situation qui a eu le don d’agacer le coach de la franchise du Colorado. De ce fait, ce dernier a réagi lors du Pat McAfee Show en revenant sur l’affrontement face aux Lakers. Sur le ton de l’humour, Malone a lâché ceci : « En parlant des Lakers, je veux juste vous annoncez une grande nouvelle, je pense à prendre ma retraite. Je plaisante, je ne veux pas que la famille Kroenke écoute ça et essaie de trouver un nouvel entraîneur. Je ne vais nulle part, je m'amuse juste un peu » . Une pique à LeBron James qui avait centré toute l’attention des médias sur sa personne après son élimination en évoquant une possible retraite.

La réponse de LeBron

Suite à ça, LBJ s’est exprimé sur ses réseaux sociaux : « Ces dernières semaines, j'étais en Europe pour m'occuper de mes affaires et j'ai entendu dire que j'étais toujours aussi présent dans vos esprits, hein ??? Je veux dire, je suppose que je comprends pourquoi. Mais agitez le drapeau sur ces conneries ! S'il vous plaît, faites en sorte que le fait d'être joueur redevienne cool, car la machine à connerie est à son plus haut niveau. Profitez de votre lumière mais sachez que je suis le SOLEIL. Je reste allumé pour toujours. » avait balancé James sur Instagram.

Opération vengeance pour James et les Lakers