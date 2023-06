NBA : LeBron James et Trae Young bientôt réunis ?

Florian Barré

Ces dernières semaines, LeBron James a laissé entendre à plusieurs reprises qu’il pourrait quitter Los Angeles à l’issue de la saison 2023-24 pour rejoindre son fils Bronny là où il sera drafté. Bien qu’il soit encore à 100% dans le projet Lakers, cela ne l’empêche pas d’envisager la suite, et même de s’imaginer publiquement rejoindre une franchise bien précise.

Si le sweep reçu contre les Nuggets en demi-finale de conférence a dans un premier temps chagriné LeBron James au point de lui donner envie de prendre sa retraite, l’arrivée programmée pour juin 2024 de Bronny a redonné envie au King de nous faire vibrer en NBA. La saison prochaine ce sera du côté des Lakers mais la suivante ? Personne n’est en mesure de le dire pour le moment. LBJ semble malgré tout avoir déjà une idée derrière la tête et elle n’est pas pour déplaire à Trae Young.

LeBron et Bronny bientôt aux Hawks ?

À l’aube de ses 19 ans, Bronny James n’a qu’un seul objectif en tête : laisser la meilleure impression possible sur les parquets NCAA. Pour l’heure, le fils du King est projeté à la 17e place de la prochaine Draft selon ESPN . Place qui enverrait le jeune meneur à Atlanta. LeBron s’est d’ailleurs empressé de partager la situation sur Instagram, en s’imaginant rejoindre les Hawks, lui qui rêve de jouer au moins une année dans la même franchise que son fils : « Bonnnnnn ATL ma belle le #JamesGang va bientôt se pointer ! » a lâché l’ailier des Lakers sur le ton de l’humour.

Trae Young toujours hypé ?