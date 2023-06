NBA : Les Lakers prêts à tout pour entourer LeBron James

Florian Barré

Après la fin des dossiers Chris Paul, longtemps lié à la team de LeBron James, et Kyrie Irving, qui devrait rester à Dallas, les Lakers se penchent désormais un peu plus sur leur propre roster à l’approche de la free agency. Pour aller chercher un nouveau titre NBA dans les années à venir, la franchise de Los Angeles est persuadée qu’elle doit poursuivre coûte que coûte avec Austin Reaves. Il n’est d’ailleurs pas le seul en passe d’être prolongé chez les Angelinos.

Cet été, les Lakers n’ont pas l’intention de laisser filer leurs précieux role players. D’un côté, il faut gérer le cas Austin Reaves. Chouchou des Lakers et à fortiori depuis quelques semaines, Reaves va cependant voir son contrat expirer après la saison 2022-23. L’arrière de 24 ans vient de conclure sa deuxième saison en NBA avec des stats très prometteuses pour ses premiers playoffs. En 16 matchs et dans un rôle de titulaire, il a inscrit 16.9 points, 4.4 rebonds et 4.6 passes en moyenne. Il s’est donc définitivement affirmé comme l’un des role players les plus solides du groupe de Darvin Ham. Autant dire que pour un joueur qui ne touche qu’un million et demi de dollars cette année, on parle là d’une valeur qualité-prix de première classe pour Los Angeles. Or, il se trouve que l’intéressé sera agent libre cet été et forcément, les perspectives de le voir tenter sa chance ailleurs existent.

Reaves devrait poursuivre son aventure à LA

Le point positif est qu’en étant free agent au sortir d’un contrat rookie non traditionnel car non-drafté, Reaves a pris un statut de joueur protégé. En gros, les Lakers peuvent s’aligner sur n’importe quelle offre de contrat signée par le joueur pour le garder. La somme risque cependant d’être élevée et d’après Marc Stein, le joueur de 25 ans devrait re-signer à LA pour un montant proche des 100 millions de dollars sur 4 ans. En effet, les Lakers ont fait passer l’information selon laquelle ils s’aligneront quoi qu’il arrive sur l’offre la plus élevée.

Les cas Hachimura et Vanderbilt