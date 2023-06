NBA : Un joueur des Denver Nuggets pour venir aider LeBron James chez les Lakers ?

Florian Barré

Champions NBA cette saison, les Nuggets rêvent de réitérer la performance à plusieurs reprises lors des années à venir. L’objectif est de créer une dynastie, à l’instar de celle des Warriors dernièrement. Pour ce faire, il faut garder ses meilleurs éléments. Chose qui semble déjà difficile puisque Bruce Brown, agent libre, intéresse fortement les Los Angeles Lakers de LeBron James.

Est-ce que Bruce Brown va tenir sa promesse et ne pas privilégier l’argent cet été ? Free agent , l’arrière à tout faire des Nuggets sait que sa franchise est bloquée par le salary cap pour le prolonger, et au mieux, il peut espérer une saison à 7.8 millions de dollars. Une aubaine pour les franchises intéressées par ses services, et parmi elles, il y aurait les Lakers d’après Mike Singer, journaliste pour le Denver Post . La franchise californienne a donc un avantage sur celle du Colorado : elle peut proposer plus d’argent, environ 4 à 5 millions supplémentaires. Une somme non négligeable.

Les Lakers miseront-ils tout sur Brown ?

Reste aussi à savoir si les Lakers veulent vraiment utiliser l’entièreté de leur mid-level exception , à savoir un peu plus de 12 millions de dollars, pour le signer. En contrepartie, ils seraient très limités pour renforcer l’effectif ensuite. Surtout que les Angelinos doivent déjà gérer les dossiers Austin Reaves et Rui Hachimura. Des dossiers qui risquent de peser très lourd dans la balance. Quoi qu’il en soit, Bruce Brown devra faire un sacrifice financier pour poursuivre son aventure à Denver.

Brown, un joueur de grande classe