NBA : À San Antonio, la folie est totale autour de Wembanyama

Tout juste drafté à San Antonio, Victor Wembanyama a pu constater très rapidement l’engouement qu’il suscite dans le Texas. Le prodige français a été accueilli comme une superstar dans une ville qui semble déjà n’avoir d’yeux que pour lui. Les jours passent et l’effet Wemby continue de prendre de l’ampleur comme le soulignent les demandes d’abonnement en effervescence.

Il n’a pas encore joué un match avec les Spurs en NBA, vient à peine de poser le pied sur le sol américain, mais Victor Wembanyama est déjà une star à San Antonio. Le phénomène français, drafté à la première place, est une véritable attraction et suscite énormément d’engouement. Dès son arrivée à l’aéroport, Wemby a pu mesurer sa cote de popularité au Texas. De nombreux fans étaient là pour apercevoir le joueur de 19 ans et ont témoigné de leur amour à coup de cris de joie, de déclarations et de drapeaux français.

Les abonnements explosent

Une semaine est passée depuis et pour le moment l’exaltation n’est pas retombée. Les Spurs croulent sous les demandes d’abonnement. Depuis la mi-mai, 4000 nouvelles demandes à l’année ont été recensées pour assister aux matchs de la franchise la saison prochaine. Pour ce qui est du profil de ces demandeurs, plus de la moitié (51%) est issue de la génération Z - génération née à partir de l’an 2000 - ou de la génération Y - entre 1980 et 1999. Ce qui démontre bien que la fanbase de l’équipe se rajeunit au fil du temps.

Wembanyama a été accueilli comme un Roi à San Antonio