NBA : James Harden et les Sixers, c'est terminé

Florian Barré

James Harden va quitter les 76ers. Le Barbu a décidé d’activer son option pour l’an prochain, dans le but de faciliter un trade vers une nouvelle destination. Une troisième franchise en trois ans devrait donc accueillir le meneur et plusieurs écuries se sont déjà manifestées. Outre les Rockets dont on parle depuis plusieurs semaines déjà, le Heat, les Knicks et les Clippers seraient aussi sur le coup.

James Harden a décidé de ne pas être un agent libre, et d’activer sa player option qui équivaut à une année de contrat à 35.6 millions de dollars. Mais ce n’est pas pour jouer aux 76ers puisque le média américain The Athletic rapporte qu’il a demandé son transfert. Un trade va donc être étudié à Philadelphie et si l’on ne sait pas encore où partira le Barbu , on sait dorénavant que ce sera dans une équipe qui n’avait pas les moyens de se l’offrir cet été. De ce fait, il est difficile de croire qu’Harden fasse un retour chez les Houston Rockets, bien que la romance entre les deux fasse grand bruit ces dernières semaines.

Wembanyama débarque, la NBA choquée par les Français ? https://t.co/kq8kRyp37q pic.twitter.com/VZngB1W3Oe — le10sport (@le10sport) June 30, 2023

Knicks ? Heat ?

Après un échec à Brooklyn et à Philly, où rebondira The Beard ? C’est la question qui va rythmer les prochains jours en NBA. Tout d’abord, à l’instar des Knicks qui pourraient trade Jalen Brunson (peu probable) ou RJ Barrett contre Harden, le Heat fait figure d’outsider dans ce dossier. On le sait, les Floridiens en ont assez d’échouer aux portes du titre de champion NBA et veulent à tout prix entourer Jimmy Butler et Bam Adebayo avec une star sur le backcourt. Le Barbu correspond évidemment aux recherches de la franchise managée par Erik Spoelstra. Pour autant, Miami n’est pas favori sur le dossier.

Harden veut les Clippers