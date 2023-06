NBA : Une grosse recrue pour épauler Jimmy Butler est attendue

Florian Barré

Maintenant que la piste Bradley Beal est tombée à l’eau, le Miami Heat est prêt à concentrer ses efforts pour attirer un meneur. Plusieurs joueurs sont évoqués avec insistance en Floride à commencer par Damian Lillard qui ne sait toujours pas si le projet des Blazers lui convient ou non. Les agents libres Kyrie Irving et Fred VanVleet pourraient quant à eux être de sérieuses alternatives pour entourer Jimmy Butler et Bam Adebayo.

Miami veut absolument attirer une troisième superstar dans son effectif. Ainsi, la franchise a initialement jeté son dévolu sur Bradley Beal. Finalement, l’arrière a rejoint les Phoenix Suns obligeant les Floridiens à opter pour un autre joueur sur le backcourt : Damian Lillard. S’il n’a, certes, pas encore exprimé sa volonté de quitter Portland, le meneur All-Star pourrait toutefois être rendu disponible dans les prochaines semaines. Surtout si sa direction ne lui apporte pas le renfort qu’il réclame tant, puisqu’il souhaite gagner dès maintenant…

Miami visera le titre, mais avec qui ?

Au Heat, Dame serait servi en matière d’ambitions puisque la franchise a rejoint les Finales NBA à deux reprises en quatre saisons (pour deux échecs). Si on ajoute les finales de conf’ perdues contre Boston en 2022, il est évident qu’on est là sur le contender par excellence. Si jamais Lillard poursuit l’aventure, chez lui, à Portland, Fred VanVleet et Kyrie Irving pourraient être de très bonnes alternatives. Le premier a obtenu son statut d’agent libre en déclinant sa player option. L’objectif : quitter les Raptors pour filer dans une franchise qui lutte pour le titre. Le second lui possède le même statut mais au-delà de jouer dans une franchise ambitieuse, il veut se sentir comme chez lui. Pour cette raison, Irving semble bien parti pour prolonger son contrat à Dallas, où il a été très bien accueilli.

Kyle Lowry coupé ?