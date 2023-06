NBA : Une grosse date fixée pour Wembanyama

Hugo Chirossel

Tout juste drafté par les San Antonio Spurs, Victor Wembanyama ne participera pas à la Coupe du monde 2023 avec l’équipe de France. Le phénomène français ne va pas se reposer pour autant, puisqu’il compte se préparer au mieux pour sa première saison en NBA, sans oublier les Jeux olympiques de Paris 2024 qui auront lieu l’été prochain. Il va d’ailleurs jouer quelques matchs lors de la Summer League cet été et on connaît désormais la date de ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs.

Après avoir souvent exprimé son envie de participer à la Coupe du monde 2023 avec l’équipe de France, Victor Wembanyama a finalement fait le choix de ne pas y prendre part. Une décision qui a pu surprendre et décevoir certains, mais qui reste compréhensible. L’ancien joueur des Mets 92 sort d’une longue saison, qui s’est conclue par une défaite contre l’AS Monaco en finale du championnat de France, et va en plus devoir se préparer à la NBA.

Place à la Summer League pour Wemby

Dans cette optique, Victor Wembanyama a donc décidé de faire l’impasse sur les Bleus pour cet été. L’objectif étant de préparer son corps à encaisser une saison NBA, et pouvoir « être là pour l’équipe de France les dix à quinze prochaines années . » La prochaine étape pour Wemby sera de disputer quelques matchs avec les Spurs lors de la Summer League, qui se déroulera dans trois villes. À Sacramento (3 et 5 juillet), Salt Lake City (3, 5 et 6 juillet) et enfin à Las Vegas (du 7 au 17 juillet).

Wembanyama fera ses débuts le 7 juillet