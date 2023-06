En NBA, le projet des Warriors va-t-il exploser ?

Florian Barré

S’il y a bien une franchise qui fait parler d’elle depuis la fin de la saison de NBA, c’est bien celle de Golden State. Après avoir remplacé Bob Myers par Mike Dunleavy Jr à la tête des Warriors, les Californiens voient leur dynastie imploser. Draymond Green va tester le marché des trades dès ce vendredi et un départ de l’intérieur mythique des Dubs signerait définitivement la fin d’une ère.

Il y a un mois, Bob Myers posait sa démission. Après 12 ans de règne et quatre titres de champion NBA, le manager général des Warriors laissait derrière lui une véritable dynastie qu’il avait bâtie de ses propres mains. Orphelins de Myers, Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins et Draymond Green doivent repartir du bon pied, et vite, afin de ne pas réitérer la saison mitigée passée. Encore faut-il que les quatre piliers des Dubs soient toujours ensemble en 2023-24.

La fin d’un règne ?

En effet, après le départ à Washington de Jordan Poole, cinquième roue du carrosse, Draymond Green découvrira le marché des trades en tant qu’agent libre. L’intérieur est dans cette situation pour la première fois de sa carrière, lui qui n’a connu que Golden State, comme chacun de ses partenaires précédemment cités. Si le joueur de 33 ans venait à ne pas prolonger, ce serait alors la fin du rêve commun de voir Curry, Thompson, Wiggins et Green faire toute leur carrière au même endroit, qui plus est sous le management de Steve Kerr.

Les Warriors gardent le cap