NBA : La Free Agency va ouvrir, Kyrie Irving est-il encore désiré ?

Florian Barré

La Free Agency 2023 ouvre bientôt ses portes. Il y a du beau monde à aller chercher chez les meneurs. Mais LE joueur phare est incontestablement Kyrie Irving. Incapable de mener les Mavs vers les playoffs NBA, on peut légitimement se demander si sa place est à Dallas ou non. Lui semble avoir envie de rester, bien que les Lakers, entre autres, lui fassent les yeux doux. Mais, à quel prix ?

C’est Kyrie Irving qui aura le choix de sa destination future dès ce week-end. Agent libre, le meneur des Mavericks veut un contrat max et se dit prêt à rencontrer d’autres franchises que Dallas lors de l’ouverture de la Free Agency selon Ramona Shelburne. Même si le plus probable est toujours qu’ Uncle Drew reste dans le Texas, ces rencontres pourraient être un moyen de faire monter les enchères. Ce dernier souhaiterait trouver un endroit où il pourrait terminer sa carrière NBA, en se sentant chez lui.

Dallas veut Irving mais sous certaines conditions

De leur côté, les Mavericks aimeraient garder Irving pour entourer Luka Doncic mais la franchise texane voudrait négocier et assurer ses arrières. Difficile d’offrir un contrat qui pourrait s’élever jusqu’à 273 millions de dollars sur cinq ans à un joueur aussi lunatique que Kyrie. Attention au coup d’épée dans l’eau. C’est d’ailleurs pour cette raison que le manager général Nico Harrison doute de l’idée d’offrir un contrat max à Uncle Drew . L’objectif pour ne pas risquer de perdre trop gros pourrait être d’inscrire plusieurs clauses lors de l’engagement entre le meneur et Dallas. Nombre de matchs joués, conduite sur comme en dehors du terrain, etc. Un moyen de limiter les risques pour la franchise et de donner une belle carotte au joueur en échange d’un investissement à toute épreuve.

Les Lakers et le Heat comme principaux prétendants