NBA : «Surpris et déçu», il se lâche sur Wembanyama

Hugo Chirossel

Alors que l’on s’attendait à ce qu’il participe à la Coupe du monde 2023 avec l’équipe de France, Victor Wembanyama a finalement pris la décision de faire l’impasse sur cette compétition. À l'occasion de l'annonce de la liste des joueurs convoqués ce mercredi soir, Vincent Collet s’est exprimé sur le choix de Wemby.

Avant d’être officiellement drafté par les Spurs, Victor Wembanyama a plusieurs fois exprimé son souhait de participer à la Coupe du monde 2023. Mais finalement, le phénomène français a fait le choix de ne pas prendre part au Mondial avec l’équipe de France. Il en a expliqué les raisons dans un entretien accordé à L'Équipe , dans lequel il indique notamment vouloir profiter de cet été afin de préparer au mieux son corps pour sa première saison en NBA.

« Il y a beaucoup d'enjeux autour de lui »

Un choix frustrant pour le sélectionneur de l’équipe de France Vincent Collet, qui a dévoilé sa liste ce mercredi soir, mais qu’il comprend malgré tout. « On a essayé (de le convaincre), mais il y a beaucoup d'enjeux autour de lui. Il est entré dans une nouvelle vie, il y a des craintes par rapport à l'enchaînement de la saison cette année, la compétition cet été et la saison prochaine », a-t-il déclaré dans Tout le sport sur France 3 .

Prêts à représenter 🇫🇷👊Vincent Collet a annoncé les 12 joueurs sélectionnés pour la @FIBAWC 2023 🏆La billetterie des matchs de préparation en France : https://t.co/B3cuxAAvUA#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #FIBAWC pic.twitter.com/Vis4rtHjQ4 — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) June 28, 2023

« J’ai forcément été un peu surpris et déçu »