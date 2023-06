NBA : Premier couac pour Wembanyama

Florian Barré

C’est officiel depuis ce lundi, Victor Wembanyama ne participera pas à la prochaine Coupe du monde avec l’équipe de France de basket. Le nouveau joueur des San Antonio Spurs a annoncé au sélectionneur Vincent Collet qu’il ne serait pas de la partie, du fait de sa nouvelle vie qui l’attend en NBA et de la préparation que cela demande. Problème, l’intérieur tricolore avait annoncé le contraire il y a quelque temps.

Alors qu’il expliquait la semaine dernière avoir « toujours la volonté de faire la Coupe du monde » , Victor Wembanyama a annoncé ce lundi qu’il serait finalement absent de celle-ci. Une annonce retentissante qui déçoit bon nombre de supporters français mais qui reste compréhensible quand on lit les mots du prodige français, tout juste arrivé en NBA : « Ce ne serait pas réaliste en termes de développement et pas prudent en termes de santé. J'espère que les gens comprendront. C'est frustrant pour moi aussi. L'équipe de France est toujours aussi centrale. Je veux gagner le plus de titres possible avec elle. Mais je pense que c'est un sacrifice nécessaire. »

NBA : Snobé à la Draft, un Français prêt à créer la surprise ? https://t.co/zMjzvrrnlK pic.twitter.com/EWT4QfDgLt — le10sport (@le10sport) June 26, 2023

Un corps mis à rude épreuve

Auprès de L’Équipe , Wembanyama a décrit sa décision comme « difficile mais irrévocable. » En cause, un calendrier trop chargé qui aurait pu menacer sa condition physique. Le jeune français vient en effet seulement de terminer sa saison en France avec les Metropolitans 92. Il n’a pas raté le moindre match de son équipe depuis octobre, playoffs et matchs amicaux compris. Il a aussi pris part aux fenêtres internationales avec la France en novembre et février. Enfin, il est censé jouer la Summer League NBA avec les Spurs début juillet. Tout cela mis bout à bout, rendait sa participation à la Coupe du monde difficile. D’autant plus qu’au moins quatre semaines de préparation sont prévues par le staff de Vincent Collet à partir de fin juillet.

Chaque chose en son temps pour Wemby