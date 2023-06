Wembanyama débarque, la NBA choquée par les Français ?

Thibault Morlain

Le 22 juin dernier, Adam Silver officialisait ce à quoi tout le monde s'attendait : Victor Wembanyama drafté en premier par les San Antonio Spurs. L'aventure NBA peut désormais officiellement commencer pour le crack français et lors de la saison à venir, tous les yeux seront bien évidemment rivés sur lui. A quoi faut-il alors s'attendre pour la première saison de Wembanyama en NBA ? Retour sur ce qu'ont pu faire les stars françaises comme Tony Parker ou encore Rudy Gobert lors de leurs débuts dans la ligue majeure.

Pour cette Draft 2023, il n'y avait pas vraiment de suspense quand au choix numéro 1 des Spurs. Sans surprise, c'est Victor Wembanyama qui a été choisi par la franchise de San Antonio. Direction donc le Texas pour le Français, accueilli comme une star de l'autre côté de l'Atlantique. Reste maintenant à voir quelles seront les performances de Wembanyama pour sa première saison en NBA, lui qui a notamment décidé de faire une croix sur la Coupe du monde avec l'équipe de France afin de se préparer dans les meilleures conditions pour briller avec les Spurs.

Wembanyama chez les Spurs après Parker

A San Antonio, Victor Wembanyama va ainsi marcher dans les traces d'un autre Français, un certain Tony Parker. Lui avait été drafté par les Spurs en 2001 à la 28ème place. Pour quels résultats lors de sa première année ? Dès son arrivée dans le Texas, Parker a beaucoup joué. Le meneur de jeu avait alors disputé, lors de la saison 2001-2002, 77 matchs pour une moyenne notamment de 9,2 points et 4,3 passes décisives.

Quid de Gobert, Noah et compagnie ?

D'autres joueurs français ont également fait leur trou en NBA. Qu'ont-ils eux donné une fois drafté par leur franchise respective ? Pour ce qui est de Rudy Gobert, choisi en 27 par le Jazz en 2013, il a tourné à une moyenne de 2,3 points et notamment 3,4 rebonds en 45 matchs. Joakim Noah a lui rejoint les Bulls en 2007, choisi en 9ème lors de la Draft. Pour ses débuts, le pivot a lui tourné en moyenne à 6,6 points et 5,6 rebonds lors de ces 74 matchs joués. En 2003, pour ses débuts chez les Hawks, Boris Diaw a joué 76 matchs avec en moyenne 4,5 points. Evan Fournier a lui rejoint les Nuggets en 2012 où il tournait alors à 5,3 points par match lors de sa première saison. En 2008, de son côté, Nicolas Batum a posé ses valises à Portland. Pour quel bilan au début ? Le Français tournait à 5,4 points et 2,8 rebonds par matchs, tout en ayant joué 79 rencontres lors de la saison régulière. En 2017, Frank Ntilikina a lui eu pour ligne de statistiques pour sa première année chez les Knicks : 5,9 points, 2,2 rebonds et 3,3 passes par matchs notamment. De son côté, avec Detroit, lors de la saison 2020-2021, Killian Hayes comptait 6,8 points, 2,7 rebonds et 5,3 passes par match, mais en ayant joué toutefois que 26 rencontres.