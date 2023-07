NBA : Les Bucks d'Antetokounmpo chipent un coéquipier de LeBron James

Florian Barré

Pris par les arrivées de Gabe Vincent, Taurean Prince, Cam Reddish et Jaxson Hayes ainsi que les prolongations de D’Angelo Russell, Austin Reaves et Rui Hachimura, les Los Angeles Lakers ont eu besoin de faire de la place autour de LeBron James. De ce fait, Denis Shröder et Malik Beasley ont été mis à la porte. Le second a d’ailleurs trouvé un point de chute chez un concurrent direct au titre NBA : les Milwaukee Bucks.

En quête d’un nouveau défi après avoir vu les Lakers décliner l’option pour sa dernière année de contrat à 16.5 millions, Malik Beasley a trouvé point de chute à Milwaukee, où il fera valoir son adresse extérieure en sortie de banc. The Athletic annonce que l’arrière s’est engagé pour un contrat d’un an contre 2.7 millions de dollars. Ainsi, il devrait prendre la place de Wes Matthews dans l’effectif du Wisconsin.

Incroyable... Contrat record en NBA pour une superstar https://t.co/5v4FhepoXg pic.twitter.com/jno7D7Ftyd — le10sport (@le10sport) July 4, 2023

Malik Beasley perd du galon

Si Beasley a eu du mal à s’imposer dans la rotation de Darvin Ham, c’est notamment parce qu’il est un joueur irrégulier, ce malgré des passages à plus de 20 points par match dans le passé avec les Timberwolves. L’an passé, l’arrière tournait à 11 points en moyenne et 35% de réussite à trois-points. Finalement, le contrat signé par le nouveau coéquipier de Giannis Antetokounmpo est loin de ceux qu’il avait pu signer ces trois dernières années où il gagnait environ 15 millions de dollars par an.

La bonne affaire pour Milwaukee

À 26 ans et après un passage aux Nuggets, aux Wolves, au Jazz et aux Lakers, Malik Beasley trouve un nouveau point de chute chez les Bucks. La franchise ne réalise pas une Free Agency de feu mais accueille - en plus de Robin Lopez (frère de Brook) - le joueur le plus prolifique à 3-points en sortie de banc cette saison (159), devant Georges Niang (149) et Malik Monk (143). Une très belle signature qui leur permet d’ajouter du shooting à leur ligne arrière et de compenser les départs de Joe Ingles à Orlando et de Jevon Carter à Chicago. Un petit pari donc, mais à ce prix, il paraît presque ridicule.