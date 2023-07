NBA : Damian Lillard a dévoilé le nom de sa future franchise

Florian Barré

Alors qu’il n’a connu que les Portland Trail Blazers durant sa carrière NBA, Damian Lillard aurait demandé à ses dirigeants de quitter la franchise de l’Oregon dès cet été. Un souhait qui pourrait être exaucé dans les semaines à venir. Deux franchises sont d’ailleurs sur le coup tandis que le meneur a déjà fait son choix.

C’est une grosse page qui se tourne chez les Blazers. Après plusieurs semaines de négociations et de rumeurs incessantes, Damian Lillard va changer de cap en NBA. L’actuel meneur des Blazers a demandé à sa franchise de toujours de le laisser partir, lui qui souhaite à tout prix remporter un titre. À bientôt 33 ans, les mois sont comptés pour Dame . Et voir Portland miser sur un effectif trop peu expérimenté ne lui convient pas. Ni la draft de Scoot Henderson, ni la prolongation de Jerami Grant (160M$ sur 5 ans) ne retiendra celui qui détient le record de points inscrits sous le maillot de la franchise de l’Oregon, avec 19 376 unités.

Qui pour accueillir Lillard ?

La presse américaine rapporte déjà que les Brooklyn Nets et le Miami Heat seraient bien placés pour s’offrir les services du meneur américain. Il faudrait une immense contrepartie pour le récupérer, mais les Blazers auraient l’intention de faciliter le trade de Dame . Et d’après le Bleacher Report , les dirigeants du Heat seraient prêts à envoyer Tyler Herro voire Duncan Robinson à Portland, avec des choix de draft pour récupérer Lillard. Ça tombe bien parce que malgré la présence de son ami Mikal Bridges à Brooklyn, le meneur de 32 ans préférerait rejoindre la franchise de Jimmy Butler, Bam Adebayo et Erik Spoelstra.

Une attirance réciproque

Si Damian Lillard est la priorité du Heat, le Heat est également la priorité de Damian Lillard. Il s’agit de sa destination préférée, selon Chris Haynes et Shams Charania. À Miami, le sept fois All-Star serait servi en matière d’ambitions puisque la franchise a rejoint les Finales NBA à deux reprises en quatre saisons (pour deux échecs). Si on ajoute les finales de conf’ perdues contre Boston en 2022, il est évident qu’on est là sur le contender par excellence. Nul doute que ce trade vend du rêve. Reste à observer si les Blazers accepteront ou non la contrepartie que proposeront prochainement les Floridiens.