NBA : Incroyable, il compare Wembanyama à Curry

Baptiste Berkowicz

Véritable phénomène outre-Atlantique, Victor Wembanyama fait déjà saliver les Américains avant même d'avoir foulé les parquets NBA. Avec ses qualités de toucher rarissimes pour un joueur de son gabarit, le prodige français suscite la curiosité. Sean Elliott, ancien membre des Spurs de San Antonio ne s'est pas privé pour faire une comparaison élogieuse à Wembanyama. Il voit en ce dernier un certain Stephen Curry.

Quelques jours après sa nomination en premier choix de Draft NBA pour la première fois de l'Histoire du basket tricolore, Victor Wembanyama agite déjà les États-Unis. San Antonio l'attend avec la plus grande impatience.

Wembanyama-San Antonio, association prometteuse

Récent invité du Dan Patrick Show , Sean Elliott a réagi au potentiel rapprochement entre Wembanyama et deux de ses anciens coéquipiers aux Spurs, David Robinson et Tim Duncan : « Je pense que Victor va rester lui-même. J’ai beaucoup de respect pour David et Tim et je répète toujours la même chose quand je parle d’eux. La raison pour laquelle les Spurs ont rencontré autant de succès pendant plus de 20 ans, c’est que David Robinson et Tim Duncan n’étaient pas des superstars classiques. Ce ne sont pas des divas qui se prennent pour quelqu’un d’autre. Ils ne s’estimaient pas plus grands que la franchise et ils étaient le rêve de n’importe quel entraineur. Et je pense que Victor s’insère parfaitement dans cette lignée ».

Wemby comparé... à Curry