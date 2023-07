La déclaration touchante d'un vétéran de la NBA pour LeBron James

Florian Barré

On le sait, la rivalité du parquet ne reflète souvent pas la vie à l’extérieur. C’est le cas pour LeBron James et Draymond Green. Si les deux hommes se livrent sans cesse une bataille sans merci en NBA, ils restent de très bons amis en dehors. Dans le podcast de Paul George, l’intérieur des Warriors a évoqué son attachement pour le quadruple MVP.

Ce n’est pas la première fois que Draymond Green témoigne de sa sympathie et de son affection pour LeBron James. En 2018, celui que l’on considère comme l’un des « méchants » de la NBA donnait déjà le ton sur sa relation avec le King : « Quand on regarde ce que LeBron a fait dans sa carrière, sa manière de la mener, la manière de gérer son business, la manière de faire attention à son physique, je pense qu’il a défini le modèle, pas uniquement pour moi, mais aussi pour beaucoup de sportifs dans les années à venir ». Cette déclaration pleine de respect découle d’une amitié profonde entre les deux hommes qui se poursuit même aujourd’hui.



« Je l’aime à en mourir »

Dans le podcast de Paul George, Green a été interrogé sur le sujet : « C’est mon grand frère, je l’aime à en mourir, et rien ne changera ça. La seule chose qui change, c’est que notre relation continue à se développer. […] Au fur et à mesure que je vieillis dans ma carrière, je n’entre plus sur le terrain avec l’état d’esprit ‘je te déteste’. J’avais l’habitude d’y aller avec cette idée en tête envers tout le monde et je n’étais pas capable de séparer les deux », poursuit l’intérieur de 33 ans. En effet, Draymond Green est souvent perçu comme un joueur exécrable sur le parquet. Les derniers qui peuvent en témoigner sont Domantas Sabonis - piétiné par Green lors des playoffs - et Dillon Brooks. Ce dernier a affirmé en mars dernier détester l’intérieur et tout ce qui peut être en lien avec lui.

Des débuts frictionnels