Une superstar de la NBA recalée pour son trade

Ces derniers jours, les Clippers de Los Angeles écoutait les offres émises pour Paul George. Bien qu’il ne soit pas véritablement poussé vers la sortie, l’ailier est sujet à débat au sein de la franchise du fait de ses absences récurrentes dues à un corps fragile. Parmi les franchises intéressées par le joueur de 33 ans : les Knicks. Mais après quelques discussions avec Paul George, les new-yorkais ont décidé de se retirer des négociations.

Quelques heures avant la Draft NBA, le Los Angeles Times révélait que les Clippers étaient prêts à conclure leur collaboration avec Paul George. Avec un contrat arrivant à terme l’an prochain, PG est déjà forcé d’explorer de nouveaux horizons puisque la franchise californienne ne sait pas si elle prolongera l’ailier ou non. La raison : à 33 ans, Paul George est devenu un joueur très fragile. Depuis son arrivée aux Clippers en 2019, il a joué au maximum 56 matchs en saison régulière. De ce fait, il pourra s’il le souhaite faire jouer sa clause libératoire à l’été 2024 et tester le marché. À moins que…

Les Blazers et les Knicks quittent le dossier PG

À moins que PG ne quitte dès cet été les Clippers. Une possibilité qui reste pour l’heure infime bien qu’il y ait eu des discussions avec deux équipes : les Portland Trail Blazers et les New York Knicks. Jusqu'à maintenant, il se disait que les deux franchises n'avaient pas creusé cette piste en raison des nombreuses blessures de l'ex-joueur des Indiana Pacers. Mais selon l'insider Alan Hahn, les Knicks ont été en réalité refroidis par la gourmandise de Paul George.

PG en demande trop aux Knicks

En effet, la franchise de New York n’a pas envie de se mettre dans le rouge. La direction a très bien manoeuvré ces deux dernières années et avec la nouvelle convention collective, ce n’est pas le moment d’exploser sa masse salariale. Paul George cherche de son côté une prolongation de contrat max soit une prolongation de 220 millions de dollars sur quatre ans. Un investissement risqué tant les déboires physiques de l’homme de 33 ans sont récurrents. On peut aussi comprendre le point de vue de PG qui aimerait s’assurer un avenir sur le long terme dans ce qui pourrait être sa dernière aventure en NBA.