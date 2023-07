NBA : Grande première pour Wembanyama

Florian Barré

Drafté en première position par les Spurs, Victor Wembanyama fera ses débuts sur les parquets américains ce vendredi soir. Le géant français jouera avec San Antonio à Las Vegas lors de la Summer League. Face à lui, il retrouvera le numéro deux de la cuvée 2023 : Brandon Miller. Une première rencontre de choix donc face aux Hornets de Charlotte.

Pour la première fois de l’histoire de la NBA, un français a été drafté en première position. De ce fait, Wembanyama suscite de l’engouement de la part des fans français et américains. À l’occasion de la Summer League de Las Vegas, le joueur tricolore va avoir l’occasion de se montrer pour la première fois sous ses nouvelles couleurs, lui qui a refusé de participer à la Coupe du monde avec les Bleus.

Wembanyama vs Miller

Et pour démarrer son épopée étatsunienne, Wembanyama retrouvera les Hornets de Brandon Miller qui n’est autre que le deuxième choix de cette draft 2023. Les deux joueurs auront l’occasion de s’affronter pour la première fois et de se tester mutuellement, eux qui visent légitimement le titre de rookie de l’année en NBA. En revanche, le rôle de Wemby sera relativement réduit. Il n’est pas question pour les Spurs de précipiter les débuts de l’intérieur et de prendre le moindre risque.

Quand et comment voir le match ?

Alors que Spurs et Hornets se sont déjà affrontés en début de semaine, avec une victoire de San Antonio (98-77), Brandon Miller avait inscrit 18 points en 33 minutes. De l’autre côté, Wembanyama était absent mais le Français Sidy Cissoko, également drafté par les Spurs, terminait la rencontre avec 3 points en 24 minutes. Ainsi, pour suivre en direct les premiers pas de Victor Wembanyama sous ses nouvelles couleurs, rendez-vous dans la nuit de vendredi à samedi à partir de 3 heures du matin sur la chaîne beIN SPORTS Max 6.