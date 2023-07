NBA : Incroyable, il fait pire que Wembanyama

Arnaud De Kanel

Victor Wembanyama a pris une décision radicale. Le nouveau joueur des Spurs a décidé de faire l'impasse sur la Coupe du monde, un choix qui a quelque peu déçu Vincent Collet. Mais l'Italie connait une situation bien plus compliquée avec sa superstar puisque Paolo Banchero a décidé de représenter Team USA.

Afin de parfaire sa préparation pour la NBA et surtout d'alléger un calendrier déjà surchargé, Victor Wembanyama a décidé de ne pas participer à la Coupe du monde. Néanmoins, la nouvelle star des Spurs reste éligible à une sélection en équipe de France et Vincent Collet devrait pouvoir compter sur lui pour les prochaines échéances des Bleus à la différence de Paolo Banchero avec l'Italie. Américain d'origine italienne, le joueur des Magics avait exprimé sa volonté de représenter l'Italie en sélection mais il s'est ravisé. Sa décision passe très mal chez nos voisins italiens, encore plus que celle prise par Victor Wembanyama.

NBA : Une nouvelle règle est testée en attendant le début de la saison https://t.co/eoIV4lOM3v pic.twitter.com/RHMvfBKPqn — le10sport (@le10sport) July 5, 2023

«Il nous a bernés»

Paolo Banchero jouera donc pour Team USA à la Coupe du monde. L'Italie attendait sa star pour les JO mais le dernier meilleur rookie de l'année en NBA participera bien au Mondial avec les Américains. Un véritable coup dur pour Gianni Petrucci, le président de la FIB. « Nous avons appris sa décision dans les journaux. Il était à Milan ces derniers jours, et malgré nos accords avec son agence, il n’est pas venu au rendez-vous. Il nous a bernés », a-t-il déclaré. L'Italien déplore la manière de faire de Paolo Banchero.

«Il nous a trompés»