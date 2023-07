NBA : Le trade de Damian Lillard prend forme

Florian Barré

Malgré les premières rumeurs que l’on a pu entendre sur le sujet, les Blazers ne feront aucun cadeau à Damian Lillard, qui a demandé son transfert. S’il y a bien un intérêt commun entre le Miami Heat et le meneur de 32 ans, ce dernier ne sera pour autant pas bradé. Portland ne veut pas de Tyler Herro en échange, alors il faut trouver une nouvelle franchise pour finaliser les négociations. Ainsi, les Brooklyn Nets peuvent sauver Lillard.

Pas question d’envoyer Damian Lillard où il le souhaite sans contrepartie. Les Trail Blazers et le Heat auraient donc trouvé une proie pour réaliser le trade de l'été en NBA. L’objectif est de monter un échange en triangle avec les Nets comme l’ont fait les Wizards, les Suns et les Warriors pour Bradley Beal, Chris Paul et Jordan Poole. Inintéressé par une venue de Tyler Herro dans l’Oregon, Portland pourrait attendre que ce dernier soit envoyé à Brooklyn pour envoyer à son tour Dame en Floride.

Brooklyn comme roue de secours

Le journaliste Brian Windhorst d' ESPN a apporté les dernières informations concernant le dossier entre les trois franchises sur cette saga interminable. Selon lui, les Nets pourraient être de la partie pour Herro : « Il a été rapporté que les Nets seraient intéressés par Herro, et j'ai entendu cela également. Ils ont déchargé trois contrats ces derniers jours… Ils sont en fait candidats pour faire un trade où ils rapportent plus de salaire qu'ils n'en envoient. » Si cela devait se faire, Portland pourrait récupérer beaucoup d’actif en échange. Quelques rumeurs parlent notamment de Ben Simmons ou d’un trade contenant Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith et Nic Claxton, ainsi que des tours de la Draft. À voir…

C’est le Heat et personne d’autre !