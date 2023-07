NBA : Un lieutenant de LeBron James fuit les Lakers

Florian Barré

Non conservé par les Los Angeles Lakers, Mohamed Bamba a finalement trouvé un point de chute. Il quitte la conférence Ouest pour la conférence Est et rejoint les Sixers de Joël Embiid. Le pivot ivoirien de 2,13m s'est engagé pour un an avec la franchise de Philadelphie pour faire la doublure du dernier MVP de la NBA. L'ancien intérieur d'Orlando succède à Montrezl Harrell, actuellement joueur libre.

Après Pat Beverley, arrivé en provenance des Bulls, Mo Bamba est la deuxième recrue des Sixers cet été. Drafté par Orlando en 6e position en 2018, Mo Bamba a encore du mal à émerger malgré ses qualités athlétiques incroyables. En cinq saisons NBA, le pivot tourne en moyenne à 7,5 points, 5,8 rebonds et 1,3 contre. Il sera la solution de back-up en cas de pépin physique de Joël Embiid ou de fatigue en fin de match. Un rôle qu’il a déjà connu chez les Lakers puisqu’il suppléait Anthony Davis. Enfin presque…

Un passage à oublier

En réalité, ce rôle, Bamba n’a eu que peu de fois l’occasion de le porter. Blessé à la cheville peu de temps après son transfert, l'intérieur n'a disputé que neuf matchs sous le maillot Purple & Gold . Arrivé à la deadline pour apporter du poids dans la peinture, Mo Bamba n’a finalement pas apporté grand chose à la franchise californienne, hormis du travail au staff médical. Pour cette raison, les Lakers ont décidé de couper le contrat du joueur alors que ce dernier s’apprêtait à être garanti pour 10,3M$.

Les Sixers avancent lentement mais sûrement vers la saison 2023/24

De leur côté, les 76ers font un bon coup pas cher et pour peu de temps. Adrian Wojnarowski a indiqué que la direction de Philadelphie avait toujours l’intention de prolonger Paul Reed, qui est actuellement agent libre protégé, et que la franchise souhaiterait le mettre en concurrence avec Bamba. Désormais donc, le front office et le nouveau coach Nick Nurse ont leur team d’intérieurs et vont pouvoir commencer à se projeter sur d’autres dossiers. Le plus chaud étant celui de James Harden, qui a récemment clamé son envie de départ, bien que Daryl Morey n’ait reçu aucune offre sérieuse.