Mercato - PSG : Mbappé a reçu des «offres folles» !

Pierrick Levallet

Ce vendredi, Kylian Mbappé a annoncé ce qui n'était plus un secret pour personne. Le capitaine de l'équipe de France a révélé qu'il n'allait pas rester au PSG cet été. Sauf retournement de situation, l'international français s'engagera prochainement au Real Madrid. Pourtant, la star de 25 ans avait reçu d'autres offres plutôt alléchantes sur le mercato.

Ce n’était plus un secret pour personne, mais c’est maintenant officiel. Kylian Mbappé ne restera pas au PSG cet été. En fin de contrat en juin prochain, le champion du monde 2018 a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il n’allait pas prolonger. Le capitaine de l’équipe de France estime qu’il est temps pour lui de se lancer un nouveau challenge après être resté sept ans chez les Rouge-et-Bleu .

Mbappé affiche son «rêve» après le PSG https://t.co/OqZhqr1hQB pic.twitter.com/5CwkHfbhLk — le10sport (@le10sport) May 14, 2024

Direction le Real Madrid pour Kylian Mbappé

Et une tendance claire se dessine pour la prochaine destination de Kylian Mbappé. Sauf retournement de situation, le natif de Bondy signera au Real Madrid. Pourtant, la star de 25 ans avait d’autres options sur le mercato. Il aurait notamment reçu des offres colossales sur le mercato.

L’Arabie Saoudite était prête à des folies