Mercato - PSG : Mbappé va enfin réaliser son «rêve» !

Pierrick Levallet

Le feuilleton Kylian Mbappé touche à sa fin. L'international français a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il allait quitter le PSG à l'issue de la saison. Si rien n'a encore été officialisé pour sa prochaine destination, tout indique qu'il finira par s'engager au Real Madrid. De cette manière, il réaliserait enfin son rêve après avoir passé neuf ans en Ligue 1.

Ce vendredi, Kylian Mbappé a dévoilé sur les réseaux sociaux qu’il vivait ses derniers mois en tant que joueur du PSG. En fin de contrat en juin prochain, l’international français ne compte pas prolonger dans la capitale. Le capitaine de l’équipe de France doit maintenant lever le voile sur sa prochaine destination, même si une tendance claire se dessine pour son avenir.

Mbappé affiche son «rêve» après le PSG https://t.co/OqZhqr1hQB pic.twitter.com/5CwkHfbhLk — le10sport (@le10sport) May 14, 2024

Mbappé prend la direction du Real Madrid après le PSG

Sauf retournement de situation, Kylian Mbappé devrait s’engager au Real Madrid. Le10Sport.com vous a même révélé en exclusivité que les Merengue étaient en pole position pour obtenir la signature de la star de 25 ans. Après avoir passé neuf ans de sa carrière en Ligue 1 (2 saisons à Monaco, 7 au PSG), le natif de Bondy va enfin pouvoir réaliser son rêve de toujours.

«Il ne voulait que jouer pour le Real Madrid»