Mbappé - PSG : Le Real Madrid prend une décision à 120M€ !

Alors que Kylian Mbappé va prochainement s’envoler pour le Real Madrid, les débats sont ouverts en Espagne concernant le secteur offensif merengue bien garni. Si le statut de Rodrygo fait notamment parler, la direction merengue n’a pas l’intention de se séparer de l’international brésilien malgré l’arrivée de la star parisienne.

Après avoir enchaîné les échecs ces dernières années, le Real Madrid touche au but pour le recrutement de Kylian Mbappé. L’international français a annoncé durant le week-end son départ du PSG et s’apprête désormais à découvrir l’Espagne. Un renfort de taille pour la formation merengue, déjà bien garnie devant avec Vinicius Jr, Rodrygo et Jude Bellingham, en attendant Endrick qui débarquera lui aussi cet été en provenance du Brésil. Pour faire de la place à Kylian Mbappé, un élément offensif devra donc être poussé vers le banc, voire en dehors du club.

Quelle place pour Rodrygo ?

Aux yeux de certains observateurs, c’est Rodrygo qui aurait le plus à craindre pour sa place. « Si sacrifié il y a, ce sera Rodrygo, ça parait évident. Ce ne sera pas Bellingham, ce ne sera pas Vinicius », estime notamment Fred Hermel, le spécialiste du football espagnol sur RMC . S’il pourrait voir son temps de jeu se réduire, le Brésilien ne devrait toutefois pas plier bagage cet été.

Le Real Madrid aurait refusé 120M€