Mercato - PSG : Cédric Doumbè balance sur le départ de Mbappé

Hugo Chirossel

Arrivé il y a sept ans en provenance de l’AS Monaco, Kylian Mbappé s’apprête à mettre un terme à son aventure au PSG, vraisemblablement pour prendre la direction du Real Madrid. En fin de contrat, l’attaquant âgé de 25 ans a décidé de se lancer un nouveau défi. Un départ qui n’a pas surpris le combattant de MMA, Cédric Doumbè.

Encore trois matchs à disputer, et Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG. Après les déplacements à Nice mercredi et Metz dimanche, puis la finale de la coupe de France contre l’OL, le capitaine de l’équipe de France mettra un terme à ses sept années au sein du club de la capitale.

Mercato - PSG : Mbappé a refusé un contrat légendaire ! https://t.co/6G2yn42xTh pic.twitter.com/GUUOyS7wH8 — le10sport (@le10sport) May 14, 2024

Doumbè s’exprime sur le départ de Mbappé

Cela fait un moment que l’on sait que Kylian Mbappé quittera le PSG à la fin de son contrat, bien qu’il ne l’ait officialisé que vendredi dernier dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Un départ sur lequel il s’est de nouveau exprimé lundi soir lors de la cérémonie de remise des Trophées UNFP, et qui n’a pas vraiment surpris Cédric Doumbè.

« Je le savais donc je ne suis pas surpris »