PSG : L’annonce énigmatique de Mbappé qui va faire paniquer le Real Madrid

Nommé meilleur joueur de la saison de Ligue 1 lors de la cérémonie de remise des Trophées UNFP, Kylian Mbappé en a profité pour faire ses adieux au championnat de France puisqu'il va quitter le PSG à l'issue de son contrat le 30 juin. Et alors que sa future destination n'est pas encore connue, le crack de Bondy a laissé planer le doute.

C'est officiel depuis vendredi soir et une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux, Kylian Mbappé va quitter le PSG à l'issue de la saison. C'est donc en tant que futur ex-Parisien que le capitaine de l'équipe de France a reçu son trophée de meilleur joueur de la saison lors de la cérémonie des Trophées UNFP lundi soir. L'occasion pour lui de faire ses adieux à la Ligue 1. Mais pas seulement.

Mbappé laisse planer le doute sur son prochain club

En effet, bien que son départ soit officiel, sa future destination est encore inconnue. Bien que tout laisse à penser que Kylian Mbappé rejoindra le Real Madrid la saison prochaine. Cependant, en zone mixte après la cérémonie, l'attaquant du PSG s'est montré évasif : « Dans la vie il faut prendre le temps pour chaque chose. La seule chose à savoir c'est que je quitte le PSG. Le reste c'est peut-être pas le moment de le savoir ». De quoi faire trembler le Real Madrid.

«C'est difficile, très difficile»