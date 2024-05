NBA : Shai Gilgeous-Alexander sauve OKC !

Florian Barré

Hier soir, Shai Gilgeous-Alexander n'a pas reçu beaucoup d'aide offensive de la part de ses coéquipiers. Seul contre tous, la superstar du Thunder d’Oklahoma City est parvenue à remettre sa franchise sur le droit chemin. Après avoir subi un déficit de 14 points en première période, SGA a mené OKC à une victoire inespérée 100-96 contre les Dallas Mavericks. Avec ce succès, le Thunder égalise donc à 2-2 et évite de revenir à domicile au bord du précipice.

Ce lundi, face aux Dallas Mavericks, à l’American Airlines Center, l’Oklahoma City Thunder s’en est sorti in extremis. Dans un match difficile pour les deux équipes, Shai Gilgeous-Alexander a été la star du spectacle avec un effort de 34 points. Il a aidé le Thunder à revenir d'un déficit de 22-8 au premier quart-temps, puis a été l’instigateur d’une séquence de 9-0 au quatrième quart qui a permis au Thunder de prendre l'avantage, 89-86. Dès lors, OKC a gardé les rênes jusqu’au bout de la partie pour s’imposer 100-96.

Shai Gilgeous-Alexander taille patron

Mais concrètement, la réussite au shoot n’était pas de mise hier soir, peu importe le camp. Le Thunder a lutté pendant une grande partie de la soirée contre une défense étouffante de Dallas qui a mis à mal à plusieurs reprises les efforts d'Oklahoma City dans la peinture. Heureusement pour OKC, Gilgeous-Alexander a prospéré tandis que les All-Stars adverses, Luka Doncic et Kyrie Irving, ont eu du mal en attaque. La superstar a terminé la rencontre avec 34 points à 14/27 au tir, huit rebonds, cinq passes, deux contres et deux interceptions.

Doncic déçoit