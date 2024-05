Le PSG jette l’éponge pour un transfert à 116M€ ?

Pierrick Levallet

Le PSG devrait vivre un mercato plutôt animé cet été. Le club de la capitale va chercher à compenser le départ de Kylian Mbappé. Un nouveau milieu de terrain serait notamment attendu par les dirigeants parisiens et le nom de Bruno Guimaraes est souvent revenu ces dernières semaines. Mais finalement, les Rouge-et-Bleu auraient jeté l'éponge dans ce dossier.

Le départ de Kylian Mbappé à l’issue de la saison va laisser un grand vide dans le vestiaire du PSG. Le club de la capitale aurait donc établi son plan de vol pour le remplacer sur le mercato. Les dirigeants parisiens souhaiteraient notamment mettre la main sur un milieu de terrain de classe mondiale. Dans cette optique, le nom de Bruno Guimaraes est souvent revenu ces derniers temps. Mais finalement, le PSG aurait lâché l’affaire pour la star de Newcastle.

Bruno Guimaraes affole le mercato

« Le club de Newcastle ne veut pas non plus perdre Bruno Guimaraes, mais la décision pourrait lui échapper si quelqu'un déclenche sa clause libératoire de 116M€, valable entre la fin mai et la fin juin. Tant que la clause est active, Newcastle se contentera d'indiquer sa valeur, mais il est entendu que des offres supérieures à 93M€ pourraient être envisagées si Guimaraes souhaitait partir pour un club de la Ligue des champions. Il faut souligner que Guimaraes est heureux à Newcastle, mais il est également vrai que Manchester City et Arsenal ont pris contact avec son camp » a d’abord expliqué Ben Jacobs dans sa chronique pour Caught Offside .

Le PSG ne va pas aller plus loin