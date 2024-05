Succession de Mbappé : Une opération XXL va plomber le PSG ?

Pierrick Levallet

Ce vendredi, Kylian Mbappé a annoncé le verdict pour son avenir. L'international français quittera le PSG à l'issue de la saison, ce qui pousse les dirigeants parisiens à lui trouver un successeur. Le nom de Victor Osimhen revient souvent, mais le buteur nigérian est aussi dans le viseur de Chelsea. Les Blues seraient d'ailleurs en train de monter une opération colossale pour convaincre Naples dans ce dossier.

Le mercato promet d’être encore assez animé au PSG cet été. Kylian Mbappé a enfin officialisé son départ à l’issue de la saison, ce qui pousse le club de la capitale à lui trouver un successeur sur le marché des transferts. Dans cette optique, les dirigeants parisiens ont déjà multiplié les pistes à l’étranger. Luis Campos entend notamment relancer l’un de ses anciens dossiers.

Le PSG a toujours des vues sur Victor Osimhen

En effet, le conseiller football du PSG continuerait de suivre très attentivement la situation de Victor Osimhen. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le buteur de 25 ans était déjà dans le viseur des Parisiens l’été dernier. Le pensionnaire de la Ligue 1 serait donc encore intéressé par les services de l’attaquant de Naples, tout comme Chelsea. Le club londonien serait d’ailleurs en train de monter une opération colossale dans ce dossier.

Chelsea veut inclure des joueurs dans la transaction