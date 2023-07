Britney Spears, Wembanyama… La folle altercation !

Drafté en première position et choisi par les San Antonio Spurs, Victor Wembanyama est en plein rêve américain. Le prodige français, qui va jouer la Summer League dès ce vendredi, a été, malgré lui, impliqué dans une drôle d’affaire. Britney Spears aurait été frappée au visage par le directeur de la sécurité des Spurs alors qu’elle réclamait… une photo avec Wemby !

Victor Wembanyama vit un été de rêve. Comme attendu, le prodige français a été drafté en première position, il évoluera la saison prochaine avec les San Antonio Spurs. Un symbole énorme puisque la franchise texane était sa préférée quand il était tout jeune. Notamment parce que Tony Parker, le plus grand basketteur français, en a été la figure de proue pendant plus d’une décennie.

« Mais je pense sincèrement que c’est le meilleur endroit pour lui. Il aura un des meilleurs coachs de l’histoire de la NBA (avec Gregg Popovich), les nouvelles infrastructures sont incroyables. Il sera bien accompagné. Mais attention, il y aura du boulot, il faudra construire autour de lui, mais je pense qu’ils pourront refaire avec Victor ce qu’ils avaient fait avec le Big 3 (le surnom du trio composé de Duncan, Ginobili et Parker) », se félicite d’ailleurs Tony Parker, l’un de ses mentors.

Britney Spears was allegedly assaulted in Vegas by Victor Wembanyama’s security who backhanded her in the face after she tapped the NBA player on the back for a photo. She has filed a police report. pic.twitter.com/yRWYa9R5ry