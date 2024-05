Mercato : Le PSG va régler un cas très sensible

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques jours de l'ouverture du mercato estival, le PSG s'active sérieusement en coulisses et connaît déjà l'identité de plusieurs joueurs partants à l'image de Kylian Mbappé, Layvin Kurzawa et Keylor Navas. Mais au poste de gardien de but, un autre départ prend forme, celui de Sergio Rico. Un cas évidemment symbolique.

Le mercato estival ouvrira ses portes dans quelques jours, mais le PSG connaît déjà le nom d'au moins trois joueurs qui ne seront plus dans son effectif la saison prochaine à savoir Kylian Mbappé, Layvin Kurzawa et Keylor Navas. Trois joueurs en fin de contrat qui ont tous annoncé leur départ. Mais ce n'est probablement pas terminé. Et pour cause d'autres joueurs sont dans cette situation.

Mercato : Une star va signer au PSG, Luis Enrique va adorer https://t.co/0Q270jKLae pic.twitter.com/r4DN6So6qD — le10sport (@le10sport) May 18, 2024

Sergio Rico vers un départ ?

A commencer par Sergio Rico. Un cas éminemment symbolique puisque le portier espagnol reprend tout juste l’entraînement après son grave accident de cheval le 28 mai 2023. Voilà donc près d'un an qu'il n'a pas joué et alors que son contrat s'achève le 30 juin, Sergio Rico n'a toujours pas reçu de signe de la part du PSG pour une prolongation d'après les informations du Parisien . Ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour l'Espagnol.

Letellier pas conservé non plus ?