La NBA va s'installer à Las Vegas

Florian Barré

Parmi les nouveautés dont on parle ces dernières semaines en NBA, on peut noter la mise en place d’un Final Four. Ce tournoi de mi-saison va être instauré dès la prochaine édition. C’est désormais officiel, il aura lieu du 7 au 9 décembre à Las Vegas. Le 10sport vous propose de ce fait un petit récapitulatif de ce en quoi consiste cette nouvelle compétition.

La saison prochaine, la NBA aura pour la première fois de son histoire un tournoi de mi-saison, la ligue souhaitant créer des matchs à enjeu au milieu d’une saison régulière très longue, et dont tous les matchs finissent un peu par se ressembler. Mercredi soir, ESPN a annoncé les dates auxquelles se tiendra le plateau du Final Four du tournoi. Organisée à Las Vegas, la phase finale se déroulera du 7 au 9 décembre, avec des demi-finales le 7 et une finale le 9.

Le Final Four, comment ça fonctionne?

Les résultats et statistiques de tous les matchs, hormis la finale, seront comptés pour la saison régulière. En début de saison, en parallèle de la saison régulière, les franchises seront réparties en six poules de cinq équipes, sans que ces groupes soient calqués sur les divisions. Ces cinq équipes s’affronteront une seule fois. Ensuite, les six équipes qui remporteront leur phase de groupe et deux équipes repêchées accèderont à la phase à élimination directe du tournoi. Et c’est donc après les quarts-de-finale que se retrouveront quatre équipes à Las Vegas.

Un tournoi de mi-saison, pour quoi faire ?

L’intérêt de ce tournoi est purement financier et a comme modèles les compétitions de football. Chaque joueur touchera une prime de 500 000 dollars en cas de victoire dans ce tournoi, 200 000 pour les finalistes, 100 000 pour les demi-finalistes et 50 000 pour les quart-de-finalistes. De quoi donner envie aux stars de la NBA de se donner sérieusement en plein milieu de la saison, là où certains se relâchent parfois tant cette dernière est longue et éprouvante. Un moyen également de relancer la hype NBA lorsque l’on entre dans la période creuse de la saison.