MMA : Doumbè révèle la raison de son silence récent

Florian Barré

Connu pour son côté showman, Cédric Doumbè a affiché un état d’esprit différent ces derniers jours. En effet, « The Best » a préparé son combat face à Jaleel Willis de façon plus réservée, loin des réseaux sociaux. Une facette que l’on ne lui connaissait pas forcément mais qui lui a réussi puisque le Franco-Camerounais s’est imposé par TKO dès le premier round. Après sa victoire, il est d’ailleurs revenu sur la situation, expliquant sa grosse déception suite à sa défaite controversée contre « Baki ».

Hier soir, Cédric Doumbè a soigné son retour dans l’octogone en s’imposant par TKO dès le premier round face à l’Américain Jaleel Willis. Un succès qui lui permet, non seulement d’effacer la défaite contre Baysangur Chamsoudinov de son esprit, mais qui officialise aussi son futur choc contre Anthony Pettis, ancien champion UFC. Cette fois, le natif de Douala se fera certainement plus bavard et plus taquin. En effet, hormis le fait d’avoir passé l’aspirateur juste avant d’entrer dans la cage, The Best n’a pas cherché à faire le show avant son choc contre Willis, frustré par la réaction des gens suite à son combat contre Baki . Il s’explique :

MMA : L’UFC annonce deux immenses combats pour le 27 juillet ! https://t.co/m25fRl2RgJ pic.twitter.com/5lVsj6RBwO — le10sport (@le10sport) May 16, 2024

« J’avais le seum. J’étais déçu, énervé, vexé. Déçu, pas du public qui me charriait, moi je suis un charrieur donc je ne vais pas me vexer si on me charrie, mais vexé par l’organisation, par tout le monde. Je me suis dit ‘avec tout ce que je fais pour le MMA, voilà comment les gens me remercient’. Moi j’ai pas de problème avec la défaite, même si j’aime pas la défaite. Si ça m’arrive, j’ai pas d’autres choix que de l’accepter, c’est filmé, tout le monde me voit perdre par KO, par TKO ou au poing et je ne peux rien dire. Mais perdre d’une manière comme ça (à cause d’une écharde, ndlr), c’est jamais agréable. » a d’abord déclaré Doumbè face à la presse.

