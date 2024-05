Mercato : L’OM a contacté des entraîneurs !

Arnaud De Kanel

Jean-Louis Gasset a officiellement annoncé qu'il mettra un terme à sa carrière après la rencontre dimanche. Son intérim terminé, l'OM doit donc lui trouver un remplaçant et s'est déjà activé en coulisses. Des premiers contacts auraient même été entrepris avec plusieurs entraineurs d'après une source en interne. Pablo Longoria a passé la seconde.

Les noms fusent du côté de Marseille au sujet du successeur de Jean-Louis Gasset. Pour l'heure, l'OM n'a visiblement pas trouvé la perle rare mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. D'ailleurs, le club phocéen souhaite prendre de l'avance et est passé à l'attaque.

«On travaille sur différentes options depuis longtemps»

Comme révélé en exclusivité sur le10sport.com, l'OM a fait de Paulo Fonseca sa priorité absolue. Mais en l'absence de Coupe d'Europe, les dirigeants phocéens risquent d'avoir bien du mal à aller au bout de leurs idées. C'est pout cela que l'OM a contacté différents entraineurs.

«On a parlé avec plusieurs entraîneurs»