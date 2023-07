Wembanyama : La pilule ne passe pas

Arnaud De Kanel

Victor Wembanyama a fait ses grands débuts avec les Spurs dans la nuit de vendredi à samedi. Le numéro un de la Draft 2023 était également attendu avec les Bleus pour participer à la prochaine Coupe du monde mais il a préféré faire l'impasse. Une décision qui passe mal pour son sélectionneur Vincent Collet.

La Coupe du monde, ce sera sans Victor Wembanyama. Le nouveau joueur des Spurs s'est expliqué pour L'Equipe : « Les Spurs m'auraient soutenu quel qu'eut été mon choix. Ce ne serait pas réaliste en termes de développement et pas prudent en termes de santé. J'espère que les gens comprendront. C'est frustrant pour moi aussi. L'équipe de France est toujours aussi centrale. Je veux gagner le plus de titres possible avec elle. Mais je pense que c'est un sacrifice nécessaire. » Vincent Collet attendait pourtant son phénomène. Bien qu'il comprenne la décision de Wembanyama, le sélectionneur des Bleus se dit déçu.

«Il est entré dans une nouvelle vie»

« On a essayé (de le convaincre), mais il y a beaucoup d'enjeux autour de lui. Il est entré dans une nouvelle vie, il y a des craintes par rapport à l'enchaînement de la saison cette année, la compétition cet été et la saison prochaine », a déclaré Vincent Collet sur le plateau de Tout le sport sur France 3 . A froid, le sélectionneur de l'équipe de France est allé un peu plus loin.

«Il n’y a pas du tout sentiment de trahison, mais un sentiment de déception»