NBA : Il promet l’enfer à Wembanyama

Hugo Chirossel

Avant la reprise de la NBA en octobre prochain, Victor Wembanyama a pu disputer ses premières minutes avec les Spurs la semaine passée lors de la Summer League. Un avant-goût de ce qui l’attend la saison prochaine. Numéro 1 de la Draft 2023, une première pour un joueur français, Kevin Garnett s’attend à ce que Wemby soit particulièrement ciblé par ses adversaires.

« Tout d’abord, il y a plus d’espace ici. C’est rapide, mais c’est moins physique. On fait souvent faute sur moi, mais pas autant (qu’en Europe). […] Ici, les joueurs volent. Là-bas, c’est plus au sol, avec de gros box-outs . » Après avoir fait ses débuts avec les Spurs lors de la Summer League à Las Vegas, Victor Wembanyama a livré ses premières impressions. En difficulté à l’occasion de son premier match, Wemby a répondu lors du second, à l'issu duquel il a terminé avec 27 points, 12 rebonds et 3 contres.

NBA : Alerte au sujet d'une « grosse erreur » pour Wembanyama https://t.co/k1vBNLf73j pic.twitter.com/Yq1FyYdYQJ — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

« Évidemment qu'il a une cible dans le dos »

Si la Summer League n’a évidemment rien à voir avec la NBA, Victor Wembanyama a tout de même pu avoir une petite idée de ce qui l’attendra en octobre prochain, au moment de faire ses vrais débuts avec les Spurs. L’engouement et les attentes autour du phénomène français étaient déjà présents avant même qu’il ne soit drafté officiellement par San Antonio. Une pression que Victor Wembanyama va devoir gérer, lui qui risque d’être particulièrement ciblé par ses opposants.

« Tous les autres vont essayer de se mesurer à lui pour montrer quel est leur niveau »