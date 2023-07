NBA : Wembanyama déjà interpellé par une légende

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après la folie de sa première place à la Draft, l’heure est au terrain pour Victor Wembanyama. Le Français dispute la Summer League avec les San Antonio Spurs et sa première apparition n’a pas été évidente. Kareem Abdul-Jabbar, qui a loué le grand talent du Français, est revenu sur les débuts de Wemby.

Quel été pour Victor Wembanyama ! Le prodige français vit le rêve américain, lui qui a été drafté en première position par les San Antonio Spurs, ce qui n’était jamais arrivé à un joueur tricolore. Depuis, tout va très vite pour l’ancien joueur des Mets 92. Wembanyama enchaîne les interviews, les rencontres des stars… mais se prépare surtout pour sa première saison NBA ! Et tout démarre par la Summer League.

Débuts mitigés pour Wemby

Dans la nuit de vendredi à samedi, Victor Wembanyama a disputé sa première rencontre sous le maillot des Spurs. Et Wemby n’a pas été aussi étincelant qu’il sait le faire habituellement. Avec 9 petits points et un médiocre 2/13 au tir, Victor Wembanyama démarre timidement. Rien d’inquiétant bien entendu, il sort d’une très longue saison avec les Mets et doit s’adapter petit à petit au jeu américain. Mais en tant que numéro 1 de la Draft, Wembanyama sait qu’il sera exposé aux critiques à chaque faux-pas.

«Ce qui est sûr, c’est qu’il a beaucoup de potentiel»