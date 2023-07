NBA : Wembanyama lâche une révélation étonnante après ses débuts

Baptiste Berkowicz

Pour la première fois, Victor Wembanyama a foulé parquets américains avec le maillot de San Antonio sur les épaules. Le prodige français n'a pas eu une première simple notamment au niveau du rythme très exigeant. Le principal intéressé n'a pas caché ses impressions mitigées après la rencontre mais souhaite retenir le positif.

Très attendu pour ses premiers pas sur les parquets, Victor Wembanyama n'a pas vécu une première apparition des plus simples. Bien que la victoire a été décrochée par les Spurs, le phénomène français n'a pas livré la pleine mesure de son talent.

« Je ne savais pas vraiment ce que je faisais sur le terrain »

Alors qu'il a alterné le bon et le moins bon, Wembanyama s'est exprimé sur ses débuts en Summer League, au micro de Nateryansports : « Je ne savais pas vraiment ce que je faisais sur le terrain, mais j’essaie d’apprendre. » Le prodige français n'a donc pas de mal à reconnaître qu’il a parfois eu du mal sur le parquet. Sans doute pas encore adapté à ses coéquipiers et inversement, le Français a surtout dû gérer le rythme du jeu américain, bien différent de la Betclic Elite. On a pu le voir notamment très essoufflé à certains moments, preuve du processus d'acclimatation qui l'attend dans les prochaines semaines.

Wembanyama, le début de l'apprentissage