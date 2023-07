Wembanyama : C’est le feu en NBA, il prépare du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le grand jour approche pour Victor Wembanyama. Le prodige français va enfin disputer ses premières minutes avec les Spurs à l'occasion de la Summer League à Las Vegas. Un match attendu par toute la NBA puisque c'est peut-être le début d'une grande et longue histoire qui pourrait le mener vers les sommets. De là à battre les records des Français de NBA ?

Depuis le 22 juin, Victor Wembanyama est entré dans l'histoire de la NBA, mais également du sport français. Et pour cause, le prodige est devenu le premier tricolore numéro 1 de Draft, et seulement le deuxième européen après Andrea Bargnani en 2006. Mais l'Italien était bien moins attendu que le phénomène français. Preuve de l'engouement suscité par Victor Wembanyama, son premier match avec les Spurs, vendredi, se jouera à guichets fermés. C'est seulement la cinquième fois de l'histoire de la NBA qu'un match de Summer League à Las Vegas fait salle comble. Et l'ancien joueurs de Mets 92 est parfaitement conscient de ce qui l'attend.

NBA : Grande première pour Wembanyama https://t.co/95c3R2yyBg pic.twitter.com/7LpuoA9QKX — le10sport (@le10sport) July 5, 2023

Wembanyama va enfin débuter avec les Spurs

« Je suis très impatient. Mes entraînements ont été vraiment intenses récemment, pour revenir en forme après la draft et tout le reste. Je prends tellement de plaisir avec les gars de cet effectif, j'ai hâte de jouer avec eux. Je réalise à quel point j'ai de la chance d'être dans cette situation, je suis juste heureux d'être là », lâche-t-il dans une interview accordée à L'EQUIPE avant d'annoncer la couleur pour ce premier match : « Je sais que mes coéquipiers comptent sur moi, et que j'aurai un rôle important à jouer dans cette équipe. Je ne vais probablement pas jouer 40 minutes dès mon premier match, mais je vais essayer de donner l'exemple en défense quand je serai sur le terrain, et jouer collectif en attaque. Pour moi, les meilleurs joueurs ne sont pas ceux qui ont les meilleures statistiques, mais ceux qui rendent leurs coéquipiers meilleurs ». La carrière américaine de Wembanyama va donc débuter.

A quelle place sera-t-il dans l'Histoire des Français en NBA ?

Jusqu'où peut-elle la mener ? Difficile à dire aujourd'hui, mais du haut de ses 19 ans, et compte tenu de l'attente qu'il suscite, Victor Wembanyama pourrait bien se mettre en quête des records français en NBA. S'il réalise la carrière qui lui est promise, l'ancien joueur des Mets peut se prendre à rêver d'aller titiller Tony Parker, tricolore qui possède le plus de matches dans la League, avec 1 254 en saison régulière, mais également 226 rencontres de Play-Offs. Boris Diaw (1 064 et 119) et Nicolas Batum (915 et 58) complètent le podium. D'autres records font forcément intéresser Victor Wembanyama comme celui du nombre de points. Là encore le classement est dominé par Tony Parker, 56e marqueur de l'histoire de la NBA, l'ancien numéro 9 des Spurs 19 473 points en saison régulière, ce qui représente une moyenne de 15,53 points par match. Enfin, certains records français sur un match pourraient également tomber à l'image des 55 points inscrits par TP le 5 novembre 2008 ou de 24 rebonds de Rudy Gobert le 3 mars 2015. Les 11 contres de Joakim Noah le 28 février 2013 semblent en revanche moins atteignables. Mais avec Victor Wembanyama, rien ne semble impossible.