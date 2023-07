NBA - Wembanyama : Les grosses craintes de Parker

Thibault Morlain

Sans surprise, Victor Wembanyama a donc été choisi en premier par les Spurs de San Antonio lors de la Draft. Considéré comme l’un des plus grands cracks de l’histoire de l’autre côté de l’Atlantique, le Français débarque donc avec une énorme pression. Wembanyama le sait, il est très attendu et va devoir répondre rapidement aux attentes malgré son statut de rookie. De quoi quelque peu inquiéter Tony Parker.

Avant de débuter en NBA, Victor Wembanyama a récemment fait ses grands débuts avec les San Antonio Spurs lors de la Summer League. Le Français a déjà disputé deux matchs avec sa nouvelle franchise, pour un bilan plutôt mitigé. Avec 27 points et 12 rebonds, Wembanyama a brillé face à Portland, en revanche, pour son tout premier match lors de cette Summer League, le numéro 1 de la Draft a été beaucoup plus en difficulté. Face aux Hornets, Victor Wembanyama cumulait seulement 9 points et 8 rebonds.

NBA : Alerte au sujet d'une « grosse erreur » pour Wembanyama https://t.co/k1vBNLf73j pic.twitter.com/Yq1FyYdYQJ — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

« Il y a beaucoup d’attentes »

Après ce premier match loin d’être simple pour Victor Wembanyama, ça a déjà commencé à parler sur le joueur des Spurs. Il faut dire que les attentes sont énormes pour le Français. Mais voilà que cette situation ne plait pas vraiment à Tony Parker. Légende de la franchise de San Antonio, le mythique meneur français a expliqué à KSAT news concernant Wembanyama : « Il y a beaucoup d’attentes, et parfois ça m’inquiète. Je le suis depuis longtemps, il va avoir une carrière incroyable. Je sais aussi qu’il a de grandes attentes envers lui-même ».

« J’espère juste vraiment que les gens vont être patients »