NBA : Évoqué pour un transfert, Paul George déclare sa flamme

Florian Barré

Bien que Paul George soit annoncé sur le départ selon certains observateurs, pour le moment, peu de mouvements sont à recenser du côté des Clippers, le plus important étant celui de la prolongation de Russell Westbrook. Le meneur a signé un contrat de deux ans, avec la première année garantie à un peu moins de 4 millions de dollars. Un braquage d’après PG13 !

Il est l’un de ceux dont l’avenir est flou en ce moment en NBA. En effet, Paul George n’est plus incontournable aux Clippers du fait de ses absences récurrentes. Avec 56 matchs disputés en saison régulière au maximum et ce, en quatre années à Los Angeles, la franchise californienne commencerait à sérieusement se poser des questions quant au rapport qualité/prix de son ailier. En revanche, il y en a un dont le rapport qualité/prix est imbattable dans la ligue. Il s’agit de Russell Westbrook.

Paul George : « C’est un vol »

Le meneur a décidé de prolonger l’aventure aux Clippers pour les deux prochaines saisons, à la grande surprise de son ami Paul George. Dans son podcast, PG13 a partagé sa satisfaction d’avoir vu Russell Westbrook re-signer à Los Angeles. L’ailier n’imaginait pas voir Brodie revenir, notamment dû à la situation financière de la franchise californienne. Finalement, Russell Westbrook a rempilé pour 3.8M$ + 1 player option à 4M$ et Paul George estime que c’est un gros coup : « C'est un vol d'avoir Russell Westbrook au minimum... Mais il va si bien en dehors du terrain (désormais) qu'il ne fait pas de l'argent un facteur déterminant. C'était quand même un peu gênant pour moi de le motiver à revenir quand je savais ce qu'on pouvait lui proposer. Du coup je me suis contenté de lui écrire en nous mentionnant comme une option, en lui disant qu'on aimerait le revoir, mais je n'y croyais pas du tout... Et il m'a répondu "je fais ce que je peux pour revenir"... Et là je me suis dit "attends, quoi, vraiment ?" ; ça en dit beaucoup sur lui. » a poursuivi George.

Westbrook et Paul George ensemble, mais pour combien de temps ?