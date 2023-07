Wembanyama : Coup de théâtre, il est déjà écarté !

La rédaction

Présent à Las Vegas pour la Summer League, Victor Wembanyama a disputé ses deux premiers matches avec les Spurs conclus par deux prestations diamétralement opposées. Mais il faudra désormais se montrer patient pour revoir le Français sur les parquets NBA.

Au cœur de l'agitation médiatique depuis qu'il a posé le pied sur le sol américain, Victor Wembanyama est probablement le rookie le plus attendu depuis LeBron James. Le numéro 1 de la dernière Draft NBA est donc scruté et ses premières minutes avec les Spurs lors de la Summer League ont été disséqués. Ses débuts, contre les Charlotte Hornets (76-68), ont été décevants (9 points et 8 rebonds), mais l'ancien joueur des Mets de Boulogne-Levallois s'est montré plus à son aise face à Portland (80-85) inscrivant 27 points et captant 12 rebonds.

NBA : Wembanyama prend une première décision radicale https://t.co/cwE4cPHi9F pic.twitter.com/fWQ7tgHnps — le10sport (@le10sport) July 10, 2023

Les Spurs laisse Wembanyama au repos pour le reste de la Summer League

Néanmoins, malgré cette nette amélioration, Victor Wembanyama va déjà prendre du recul. En effet, selon les informations du média de San Antonio ExpressNews , les Spurs ont décidé d'écarter leur numéro 1 pour le reste de la Summer League. Pas d'inquiétude malgré tout, la volonté de la franchise texane est de protéger le Français, très exposé médiatiquement depuis son arrivée aux Etats-Unis, et qui a donc besoin de repos. Visiblement, le staff des Spurs est donc satisfait de ce qu'il a vu de Wembanyama et souhaite désormais lui offrir des vacances afin qu'il poursuive tranquillement sa préparation avant la vrai découverte de la NBA en octobre prochain sous les ordres de Gregg Popovich. Le légendaire coach des Spurs, du haut de ses 74 ans, vient effectivement de prolonger son contrat pour 5 ans.

