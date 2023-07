NBA : Curry, Thompson, clash avec Green... la presse interroge Jordan Poole

Florian Barré

Tradé aux Wizards le jour de la Draft en échange de Chris Paul, Jordan Poole débarque dans une équipe de Washington en reconstruction où il devrait avoir beaucoup plus de liberté qu’aux Warriors. L’occasion de mettre de côté tous les maux qu’il a pu rencontrer à San Francisco, notamment avec Draymond Green. À ce sujet, l’arrière de 24 ans a été récemment interrogé par la presse américaine.

Nombreux sont les observateurs NBA à s’interroger sur le trade de Jordan Poole vers les Washington Wizards. Pour quelle raison, alors qu’il incarnait l’avenir des Warriors, l’arrière a-t-il été mis à la porte ? La réponse pourrait être toute simple : Draymond Green. En effet, des rumeurs prétendent que pour garder l’intérieur de 33 ans dans leur roster, les Dubs ont dû faire le choix de se séparer de Poole puisque les deux hommes ne pouvaient plus cohabiter ensemble. Pour rappel, Green a frappé son cadet à l’entraînement, en début de saison dernière. Quoi qu’il en soit, le joueur de 24 ans vivra dans un environnement plus adéquat, où il pourra mieux exprimer son talent la saison prochaine.

C’est toujours tendu entre Green et Poole

Ce week-end, Jordan Poole a croisé la presse et a été questionné sur son départ de Golden State et sur ses relations en Californie. Le moins que l’on puisse dire c’est que ce dernier s’est montré évasif quand il s’agissait de parler de Draymond Green. Lorsqu’on lui a demandé l’impact qu’a eu son accrochage avec l’intérieur, voici ce qu’il a répondu : « Je suis à Washington désormais… Je vais jouer avec Kyle Kuzma, ce sera un super duo. On va pouvoir vraiment s’épanouir, développer notre jeu. C’est une nouvelle équipe, un groupe entièrement nouveau. C’est un défi que nous sommes prêts à relever. Il y a un nouveau front office et beaucoup de gens sont investis. Tout le monde est impliqué et veut être ici. C’est le début de quelque chose et on pense que ça va être particulier » . C’est assez clair, Jordan Poole n’avait pas envie d’évoquer sa relation tumultueuse avec son ancien coéquipier.

