LeBron James n'est pas rancunier, il célèbre un nouveau contrat NBA

Florian Barré

La nouvelle est tombée dimanche, Gregg Popovich, le mythique coach des San Antonio Spurs, a prolongé son contrat dans la franchise Texane de cinq ans supplémentaires, contre 80 millions de dollars au total. La décision du front office de la nouvelle team de Victor Wembanyama a enchanté LeBron James, qui s’est exprimé dans la foulée sur ses réseaux sociaux.

En prolongeant son bail avec les Spurs, Gregg Popovich aura 79 ans à son terme et explosera ainsi tous les ans le record du coach le plus âgé de la NBA, record qu’il détient déjà (devant Hubie Brown et sa retraite à 71 ans). Pop va par ailleurs devenir l'entraîneur le mieux payé de tous les temps dans la Grande Ligue, puisqu’il a signé, avec San Antonio, un contrat de cinq ans d'une valeur de plus de 80 millions de dollars. Cela seulement quelques semaines après le record établi par Monty Williams lors de sa signature aux Pistons (78.5 millions de dollars sur six ans).

LeBron James hystérique, la mèche vendue pour son avenir ? https://t.co/8uotdsv1GQ pic.twitter.com/CATEQDTk4e — le10sport (@le10sport) July 10, 2023

Le message laissé par James

Alors que Popovich a reçu les éloges de beaucoup de monde, LeBron James a lui aussi voulu laisser un petit message sur son compte Twitter : « POP !!!!!!! Félicitations pour le nouveau deal. Prochain dîner, le vin est pour toi ». Un geste inattendu car les prouesses d'entraîneur de Popovich ont contribué au record de défaites du King en Finales NBA, battu à deux reprises par les Spurs (2007 et 2014). Malgré les rencontres passées, les deux hommes semblent désormais échanger un respect mutuel sain. Et même si LeBron gagne beaucoup plus que le coach, c’est bien ce dernier qui devra payer la prochaine addition. Les deux hommes sont connus pour être des amateurs de vins en privé, et on imagine qu’ils se retrouveront cet été pour fêter ça.

L’historique des Finales NBA entre Popovich et James