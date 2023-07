Les Lakers de LeBron James vont encore frapper fort sur le marché, deux joueurs ciblés

Florian Barré

Très actifs sur le marché des trades en NBA, les Los Angeles Lakers n’ont pas encore terminé de se renforcer pour la saison prochaine. La franchise californienne va essayer de recruter un troisième pivot, pour épauler Anthony Davis et Jaxson Hayes. Deux joueurs sont d’ailleurs déjà dans le viseur des Purple and Gold. Selon Jovan Buha de The Athletic, il s’agirait de Christian Wood et Bismack Biyombo.

Bien qu’ils aient perdu Mo Bamba, les Lakers réussissent une intersaison solide sur le papier, ce avec les prolongations de Rui Hachimura, Austin Reaves et D’Angelo Russell, plus les signatures de Gabe Vincent, Taurean Prince, Jaxson Hayes et Cam Reddish. L’objectif, pour le manager général Rob Pelinka, étant de ramener un 18e titre de champion NBA à la franchise californienne, il fallait obligatoirement renforcer le roster autour de LeBon James. D’autant plus que ce dernier jouera certainement, en 2023-2024, sa dernière saison à LA.

NBA : Wembanyama clashé, il remet tout le monde en place https://t.co/pp9qurEOPi pic.twitter.com/A0HilrVJEB — le10sport (@le10sport) July 10, 2023

Wood et Biyombo, fin prêts à rejoindre Los Angeles

Mais les dirigeants des Lakers n’ont pas encore terminé leur marché. Pour remplacer Mo Bamba dans la peinture et épauler Anthony Davis et Jaxson Hayes, les Purple and Gold ont deux idées en tête d’après Jovan Buha : « Les intérieurs Christian Wood et Bismack Biyombo sont en considération pour cette 14e place sur la liste, selon des sources de l'équipe non autorisées à s'exprimer publiquement sur la question. Les Lakers s'intéressaient à Dario Saric avant qu'il ne signe avec les Golden State Warriors plus tôt cette semaine, ont indiqué ces sources. Pelinka a précisé que Los Angeles espère trouver un joueur différent d’Hayes du point de vue des compétences » a balancé le journaliste du The Athletic .

Quel profil pour LA ?

Pour l’heure, les rumeurs enflent plutôt du côté de Wood. En effet, ce dernier a semblé indiquer récemment qu’il était en pourparlers avec les Lakers. L’ailier fort a modifié sa bannière Twitter en une photo où il étreint Kobe Bryant, légende des Lakers et de la NBA. Quelle que soit la recrue, obtenir Wood ou Biyombo ne devrait que contribuer à renforcer ce qui s'annonce déjà comme une liste en lice pour le titre. L’Américain apporterait beaucoup offensivement mais dans une moindre mesure en défense tandis que le Congolais aura une grosse faculté à assurer les arrières des siens mais sera par contre très limité en attaque.