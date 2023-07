Wembanyama : Coup de théâtre en NBA, LeBron James jubile

Gregg Popovich aurait pu prendre la décision d’enfin se retirer après près de trois décennies chez les Spurs. Néanmoins, l’arrivée de Victor Wembanyama a coïncidé avec la prolongation de son contrat. De quoi remplir de joie LeBron James.

Cela fait à présent années qu’il est question d’un éventuel départ à la retraite de Gregg Popovich et notamment depuis la disparition de sa femme en avril 2018. Head coach des San Antonio Spurs depuis 1996, « Coach Pop » a remporté cinq titres NBA avec la franchise texane. Cependant, Victor Wembanyama a changé la donne concernant l’éventuel départ à la retraite de Popovich.

En effet, les San Antonio Spurs ont hérité à la loterie de la draft du 1er pick qu’était Victor Wembanyama. L’imposant pivot français de 2 mètres 26 est la nouvelle face de la franchise qu’il est censé relancer. Il lui faudra marcher dans les traces de son illustre aîné qu’est Tony Parker qui a raflé quatre bagues NBA chez les Spurs . Mais comme souligné par Parlons-Basket, Gregg Popovich ne pouvait pas se permettre de partir à la retraite alors qu’un challenge si alléchant l’attend avec Victor Wembayama. Résultat, le coach mythique de San Antonio a signé un contrat le liant aux Spurs jusqu’en juin 2028. Ce qui lui permettrait d’avoir passé 32 ans à la tête des Spurs si jamais il honore son contrat jusqu’à son terme.

POP!!!!!! Congrats on the new deal. Next wine dinner on you 🍷🍷😁😉