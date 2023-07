NBA : Wembanyama clashé, il remet tout le monde en place

Florian Barré

En difficulté lors de son tout premier match aux États-Unis, Victor Wembanyama a essuyé un bon nombre de critiques ce week-end. Si face aux Hornets de Brandon Miller (numéro 2 de la Draft NBA 2023), le prodige français n’a inscrit que 9 petits points vendredi soir, il a montré un tout autre visage cette nuit face aux Trail Blazers de Scoot Henderson (numéro 3 de la Draft NBA 2023).

C’était l’évènement de ces derniers jours à ne pas manquer sur la planète basket. Victor Wembanyama a fait ses grands débuts en Summer League, compétition estivale qui a pour habitude de préparer les plus jeunes à la prochaine saison NBA. Et si les observateurs étaient bien présents, Wemby , lui, n’a que peu impacté la rencontre contre Charlotte. Avec 9 points, 8 rebonds et 5 contres et un timide 2/13 aux tirs, l’intérieur des Spurs a déçu offensivement. Mais est-ce que ça valait vraiment le coup de s’inquiéter ?

Wembanyama règle la mire

Dimanche soir, Wembanyama a répondu de la meilleure des manières aux critiques qui lui sont tombées sur la tête. Si San Antonio a perdu contre Portland (80-85), le numéro 1 de la Draft NBA 2023 a, cette fois, explosé les compteurs en compilant 27 points, 12 rebonds et 3 contres en 27 minutes et avec un solide 9/14 aux tirs. De quoi raviver la ferveur du Thomas & Mack Center. « Perdu sur le parquet » vendredi, comme il l’avait avoué, Wemby semblait comme libéré d’un poids contre les Blazers.

« Je suis comme un enfant »