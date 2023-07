Énorme annonce concernant l’avenir de Wembanyama en NBA

Florian Barré

Alors qu’il a effectué ses débuts sur les parquets américains dans la nuit de vendredi à samedi, Victor Wembanyama s’est montré quelque peu décevant. S’il est forcément difficile de faire ses premiers pas en NBA, surtout avec autant de pression sur ses épaules, Gregg Popovich devra faire en sorte d’accompagner au mieux le géant français. C’est d’ailleurs une des raisons pour laquelle, l’entraîneur des Spurs a prolongé pour 5 saisons supplémentaires au Texas.

Pour son premier match sur les terres de LeBron James, Stephen Curry et bon nombre d’autres stars de la NBA, Victor Wembanyama a eu du mal à se montrer à son avantage. Le prodige tricolore (2,24 m), drafté en première position le 22 juin dernier par San Antonio, a terminé à 2/13 aux tirs, dont un timide 1/6 derrière l’arc et le tout pour 9 points, 8 rebonds et 5 contres. Du positif défensivement, du moins bon offensivement, Wemby découvre tranquillement le nouveau monde dont il a pris part. Et pour l’accompagner, le mythique Gregg Popovich sera de la partie pour un bon moment encore.

Contrat jusqu’en 2028 pour Gregg Popovich

C’était l’une des conditions pour poursuivre sa carrière d’entraîneur NBA. Pop, qui a connu les plus grandes heures des Spurs, espérait obtenir le pick one de la dernière Draft pour rester à la tête d’un projet clair et ambitieux. C’est chose faite. Et s’il se disait initialement que Popovich allait signer un nouveau contrat de 3 ans avec la franchise texane, avant de goûter une retraite bien méritée, ce sera finalement différent. Il vient en effet de parapher un nouveau deal pour 80 millions de dollars sur 5 ans ! D'après Adrian Wojnarowski d' ESPN , Popovich peut se désengager de son contrat à chaque fin de saison et rester président des opérations basket.

Gregg Popovich bat tous les records

En prolongeant son bail avec les Spurs, Gregg Popovich aura 79 ans à son terme et explosera ainsi tous les ans le record du coach le plus âgé de la NBA, record qu’il détient déjà. Avant lui, il s’agissait d’Hubie Brown, qui a pris sa retraite à l’âge de 71 ans. Par ailleurs, Pop va devenir le coach le mieux payé de la ligue, quelques semaines après le record établi par Monty Williams lors de sa signature aux Pistons (78.5 millions de dollars sur six ans). De ce fait, l’entraîneur aux 1366 victoires en saison régulière pourra faire un bout de chemin avec Wembanyama et l’épauler lors de son intégration dans la Grande Ligue.